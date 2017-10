Celia s-a căsătorit. „Sunt cea mai fericită nevastă“

Ştire online publicată Joi, 09 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După un an de relație, frumoasa cântăreață Celia și-a unit destinul cu cel al australianului Ardeli.„Ardeli vede în mine viitoarea mamă a copiilor lui”, spunea bruneta anul trecut, bărbatul vizitând de mai multe ori România, timp în care i-a fost Celiei alături la câteva concerte.„A treia zi de Paște, șapte mai, este ziua în care iubirea noastră împlinește un an, dar și ziua în care am spus Da și oficial: Iubire, sunt a ta și numai a ta pentru totdeauna. Și ce minunat e, că nu am nici cea mai mică teamă, nici cea mai mică neliniște. :) Eu știu și simt că vom fi fericiți toată viața. Că iubirea noastră nu va fi clătinată de nimic, căci avem pe Dumnezeu la temelia iubirii noastre. El te-a adus în viața mea, El știa ce e cel mai bine pentru mine și sufletul meu și te-a adus pe tine din celălalt capăt al lumii. Ești tot ce voia inima mea și împreună suntem unul. Iubirea adevărată nu se stinge niciodată! Iar unde e Dumnezeu e liniște și armonie. Te iubesc, soțul meu iubit! Azi, nu sunt doar cea mai fericită femeie, sunt cea mai fericită nevastă.”, citează showbiz.ro.