Celia nu poate naşte natural. Iată motivul

Celia nu poate naște natural. Iată motivul

Ştire online publicată Miercuri, 23 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Celia abia așteaptă să-și strângă în brațe bebelușul. Ea va naște la mijlocul lunii mai, însă are un regret, acela că nu poate naște pe cale naturală."36 săptămâni de sarcină fără 2 zile... Dragele mele, mereu m-ați ajutat, am nevoie de un sfat. La care dintre voi s-a mai întors bebe după această vârstă? în circumstanțele în care are deja aproape 3 kg... Mi-aș dori tare să se întoarcă, căci mi-aș dori să nasc natural... dar bebelușul meu și-a găsit poziția foarte comodă de a poziționa fundulețul pe cervix și nu capul ... :)) ", a scris Celia pe contul ei de Facebook.