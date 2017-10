Celia: "Nu este adevărată informaţia că Angelo a fost la un pas de moarte"

Celia: "Nu este adevărată informația că Angelo a fost la un pas de moarte"

Ştire online publicată Marţi, 17 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Celia a născut în urmă cu puțină vreme, un băiețel, pe Angelo, și a ales să-și crească micuțul departe de România, tocmai în Australia. Află cum se descurcă în postura de mamă.Deși este extenuată, Celia nu se plânge prea tare, ba din contră, se bucură de moment, de micuțul ei."Sunt o mămică foarte, foarte fericită, dar obosită. Sunt foarte obosită pentru că el noaptea nu doarme, are setările făcute pe România și noaptea nu doarme. Sunt obosită, dar foarte fericită, iar aceste lucrui mă fac să trec peste lucrurile grele. Am pierdut 15 kg, dar mai am de dat jos încă 8 kg. Nu am voie să țin dietă, deoarece alăptez, însă pe viitor o sa am mai mult grijă de silueta mea. O lună și ceva nu mă gândesc la mine, mă gândesc la el.Când am citit acele știri mi s-a făcut pielea de găină, nu este adevărată informația că Angelo a fost la un pas de moarte. S-a înecat puțin și ne-am speriat foarte tare, dar nu avea nimic. Ne-am panicat noi foarte tare și atât, nimic mai mult", a declarat Celia la "Star Matinal"- ANTENA STARS, citează spynews.ro.