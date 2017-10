Celia îmbracă rochia de mireasă în week-end!

Ştire online publicată Miercuri, 21 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Celia și alesul inimii ei, Ardeli, s-au cununat civil la începutul lunii mai, în Australia, acolo unde a trăit mirele. Ceremonia religioasă și petrecerea vor avea loc însă în România, la Deva, pe 24 august, scrie showbiz.ro.Celia și Ardeli au făcut cununia civilă în Australia, iar nunta va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, la un local de cinci stele din Deva. Cântăreața și-a cumpărat rochia de mireasă încă din luna mai și de atunci o ține bine ascunsă ca nu cumva să o vadă soțul ei.„Rochia mi-am luat-o din Australia încă de când am fost. M-am chinuit să o ascund ca să nu o vadă soțul meu până în ziua nunții. Și acum e încuiată într-o cameră, iar cheia e bine ascunsă. Rochia este exact stilul meu, nu e ceva sofisticat… Mai sunt câteva zile și am început să am emoții. Ne dorim să iasă totul ca la carte, iar invitații noștri să fie mulțumiți”, a povestit Celia, pentru WOWbiz.ro.