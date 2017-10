Celebrităţi plătite exagerat la Hollywood

Celebrități plătite exagerat la Hollywood

Ştire online publicată Vineri, 12 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița de origine australiană Nicole Kidman a ieșit pe primul loc în topul celebrităților plătite exagerat la Hollywood, potrivit unui clasament realizat de Forbes, ea preluând poziția de la actorul australian Russel Crowe. Astfel, potrivit Forbes, filmele lui Kidman aduc înapoi producătorilor numai un dolar pentru fiecare dolar plătit actriței, comparativ cu venituri de opt dolari pentru unul plătit lui Kidman, înregistrate în urmă cu un an. „Invazia”, remake al filmului clasic din 1956 „Invazia jefuitorilor de trupuri”, a avut pierderi de 2,68 de dolari pentru fiecare dolar plătit lui Kidman, care a primit 17 milioane de dolari pentru rolul respectiv. „Deși a câștigat un Oscar pentru rolul său din „Orele”, în 2002, Kidman a devenit rapid vedeta care primește cele mai mari onorarii nejustificate de la Hollywood”, estimează Forbes. Pe locul doi în top se află Jennifer Garner, ale cărei filme includ „Regatul” și „Drumul spre regăsire”, ambele cu performanțe sub așteptări în box-office. Filmele ei au adus producătorilor 3,60 dolari pentru fiecare dolar plătit actriței. Fostul soț al lui Kidman, Tom Cruise, s-a situat pe locul al treilea al clasamentului, cu patru dolari aduși companiei producătoare pentru fiecare dolar pe care l-a primit, în principal din cauza eșecului reprezentat de filmul său de anul trecut, „Leii mor pentru miei”. Forbes a precizat că acest clasament a fost realizat prin analizarea ultimelor trei filme ale starurilor. În topul actorilor care primesc onorarii exagerate se mai află Cameron Diaz, Jim Carrey, Nicolas Cage, Drew Barrymore, Will Ferrell și Cate Blanchett. Actorul a cărui valoare s-a îmbunătățit cel mai mult pe parcursul ultimului an este Russell Crowe, ocupantul de anul trecut al primului loc în topul celebrităților care primeau onorarii prea mari pentru prestația lor.