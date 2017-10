Cele mai scumpe case ale celebrităţilor

Cele mai scumpe case ale celebrităților

Luni, 12 Septembrie 2011

O parte dintre miliardarii lumii și actorii celebri și-au cumpărat locuințe private, unde se pot retrage departe de ochii curioșilor. Malibu, insulele din Caraibe sau stațiuni montane de lux, sunt doar câteva dintre destinațiile alese. Prețul este și el pe măsură, o locuință costând minimum 18 milioane de dolari. Miliardarul Richard Branson, patronul casei de discuri Virgin, are propria sa insulă, Necker Island. Locuința sa din Insulele Virgine Britanice are 14 camere și, ocazional, poate fi închiriată contra a 54.000 de dolari pe seară. Insula are în total 74 de acri și găzduiește încă șase case pe lângă locuința principală. Complexul are vedere la ocean, are SPA, piscine, hamac și un teren de tenis. În plus, turiștii pot face o plimbare cu un submarin, deținut tot de Branson. Actorii americani Goldie Hawn și Kurt Russell își închiriază locuința de lux din Malibu, California, contra sumei de 95.000 de dolari pe lună, în timpul verii. Vila costă în total 14,7 milioane de dolari și are patru dormitoare și cinci băi. Locuința de 4.300 de metri pătrați are o cameră de oaspeți pentru meditație și SPA. Ozzy si Sharon Osbourne împart o casă de 9,5 milioane de dolari în Malibu, California. Locuința de 4.500 de metri pătrați are cinci băi și cinci camere.De departe una dintre cele mai scumpe case din clasament este cea a actorului american de comedie Jerry Seinfeld. Locuința din Telluride, Colorado, are 14.200 de metri pătrați, 11 dormitoare și 12 băi.Casa actorului a fost construită în 1991 și are un bar, precum și numeroase anexe pentru musafiri.