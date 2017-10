Cele mai proaste filme ale anului! Vezi cine a luat premiile Zmeura de Aur

„Saga Amurg: Zori de Zi - Partea II”, ultimul lungmetraj din franciza cu vampiri “Twilight”, a primit, sâmbătă seară, șapte premii Zmeura de Aur, trofee care „recompensează” cele mai proaste filme și performanțe actoricești.Nominalizat la 11 categorii de premii, „Saga Amurg: Zori de Zi - Partea II” a primit Zmeura de Aur pentru cel mai prost film al anului, cea mai proastă actriță în rol principal (Kristen Stewart, premiată în această categorie și pentru rolul („Snow White and the Huntsman”), cel mai prost actor în rol secundar (Taylor Lautner), cea mai proastă distribuție, cea mai proastă regie (Bill Condon), cel mai prost remake/ cea mai proastă continuare și cel mai prost cuplu pe marele ecran (Mackenzie Foy și Taylor Lautner).În ciuda celor șapte premii Zmeura de Aur obținute, „Saga Amurg: Zori de Zi - Partea II” a avut încasări impresionante, de 829 de milioane de dolari la nivel mondial, potrivit Mediafax.La gala de sâmbătă seară (aflată la cea de-a 33-a ediție), Adam Sandler - premiat anul trecut cu un număr record de 10 trofee Zmeura de Aur - a primit premiul pentru cel mai prost rol principal, pentru prestația din filmul „That’s My Boy”, recompensat și cu trofeul pentru cel mai prost scenariu.De asemenea, cântăreața Ri-hanna a primit o Zmeură de Aur la categoria „cea mai proastă actriță în rol secundar”, pentru prestația din filmul „Battleship”.Premiile Zmeura de Aur, care valorează fiecare doar câțiva dolari și au formă de zmeură aurie, pusă pe o peliculă de 8 mm ciopârțită, au fost create în 1980, la inițiativa lui John Wilson, un cinefil împătimit, ca un „antidot” la frenezia care cuprinde Hollywoodul în sezonul trofeelor cine-matografice, ce culminează în fiecare an, în luna februarie, cu gala Oscar.