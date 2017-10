Cele mai noi recorduri mondiale Guiness

Joi, 18 Septembrie 2008

Cea mai bătrână domnișoară de onoare, în vârstă de 105 ani și cel mai lung câine, care măsoară doi metri și 32 de centimetri, sunt noutățile Guiness World Records 2009, care a fost lansată pe piață ieri. Potrivit lucrării, Angelina Jolie este actrița care are cea mai mare putere din lume, titlu pe care anul trecut l-a împărțit cu Jennifer Aniston, în timp ce partenerul ei, Brad Pitt, a fost desemnat cel mai puternic actor din lume, preluat de la Tom Cruise. Astfel, Brangelina devine cel mai puternic cuplu de la Hollywood. Pe de altă parte, americanca Edna Parker a preluat titlul de cea mai bătrână persoană din lume anul acesta, ajungând la vârsta de 114 ani și 115 zile. Dintre recordurile cele mai ciudate include în a 54-a ediție a Guiness World Records fac parte cea mai mare conferință de presă subacvatică, la care au participat 61 de jurnaliști, și cea mai mică talie de adult, de 53 de centimetri. Cel mai lung câine din lume este un copoi irlandez, Mon Ami von der Oelmühle, măsurând doi metri și 32 de centimetri, în timp ce Heaven Sent Brandy, un Chihuahua cu lungimea de 15 centimetri, a fost desemnat drept cel mai scurt câine din lume. Dintre celebritățile care au dărâmat recorduri fac parte Britney Spears, al cărei comportament bizar din ultimul an a transformat-o în cea mai căutată celebritate pe internet, actorul Samuel L. Jackson are cele mai mari venituri din lume, cu 68 de filme care au generat 7,94 miliarde de dolari, în timp ce Amy Winehouse este cântăreața britanică cu cele mai multe premii Grammy câștigate. Led Zeppelin a bătut recordurile pentru cea mai mare cerere de bilete pentru concerte muzicale, după ce s-au înregistrat 20 de milioane de cereri de bilete pentru concertul de la Londra de anul trecut. Guinness Book of Records a fost înființată în 1950, după ce creatorul său, Hugh Beaver, atunci director al Guinness Brewery, a fost implicat într-o ceartă referitoare la cea mai rapidă pasăre din Europa. Ulterior, fascinația de a impune și depăși recorduri a făcut ca lucrarea să devină la rândul ei un record, cu vânzări de peste 100 de milioane de exemplare în 100 de țări. Anul trecut, Guiness Book of Records a depășit vânzările lucrărilor lui Jamie Oliver și Russell Brand și a stat nouă săptămâni consecutiv pe locul întâi în topul vânzărilor. Anul acesta, editorii lucrării speră că adăugarea de imagini tridimensionale și de ochelari speciali va conduce la reeditarea performanței.