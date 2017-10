Cele mai mari greşeli pe care le fac bărbaţii când stimulează clitorisul

Cele mai mari greșeli pe care le fac bărbații când stimulează clitorisul

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Multi barbati cred ca nu conteaza cum si cand stimuleaza clitorisul. Ceea ce este o mare greseala. Nu ezita sa-i urmezi sfatul Pentru inceput, trebuie lamurit faptul ca nu exista o regula generala care sa-ti garanteze ca-i vei oferi partenerei placere orala extraordinara, un barbat putand invata numai de la partenera sa cum sa faca acest lucru. Asadar, renunta la ideea ca daca partenera ta iti da sfaturi sau te directioneaza in timpul sexului oral, iti ataca de fapt ego-ul. Ia-o ca pe un indicator al drumului corect. E singura modalitate prin care poti sa-ti imbunatatesti tehnica si sa o satisfaci si mai mult data viitoare. Lasa-o sa te ghideze si daca n-o face, cere-i si invata. Nu trage concluzii de unul singur. Dar nici nu te gandi ca doar pentru ca ai descoperit clitorisul lucrul asta te face cel mai bun amant din lume. Nu e cazul. Nu ii stimula clitorisul pana nu e excitata! Dupa cum am spus deja, nu exista nici o regula generala despre ceea ce ar trebui sa faci pentru a-i oferi placere partenerei pe cale orala, asa ca iti vom sopti la ureche ceea ce nu trebuie sa faci. Nu ii stimula clitorisul daca nu e excitata inca. Stiu ca suna ca un paradox. Clitorisul e cel care o ajuta sa ajunga la orgasm, dar nu ar trebui sa il stimulezi pana nu e excitata?! Da, suna ca un paradox, dar permite-mi sa-ti explic. Poti sa il stimulezi inainte ca ea sa fie excitata, dar trebuie sa o faci in modul corect. Cum? Citeste mai departe...