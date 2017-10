Cele mai ieftine bilete la Aerosmith, epuizate

Marţi, 15 Iunie 2010

Biletele la categoria Gazon B (140 lei) la concertul Aerosmith de pe 18 iunie s-au terminat, informează organizatorii. După ce această categorie a fost suplimentată în urma relocării concertului la Zone Arena, locurile cele mai ieftine au fost vândute din nou în totalitate. În acest moment, mai sunt disponibile trei categorii de bilete: Gazon A - 190 lei, Golden Ring - 330 lei, tribuna VIP (locuri pe scaune) - 590 lei. După ce a ajuns în America de Sud cu turneul Cocked, Locked, Ready To Rock (în Costa Rica au susținut cel mai mare concert din istoria țării), formația Aerosmith susține 11 showuri în această perioadă, în Europa. Trupa se va întoarce apoi în Statele Unite, pentru 18 spectacole pe pământ nord-american. Vizita în State va începe pe 23 iulie în Oakland, California. Reprezentația de pe Fenway Park, programată pentru 14 august, a stabilit un nou record în materie de vânzări. Steven Tyler le-a promis fanilor săi de acasă că „o sa aducem rock să vă țină până la mijlocul săptămânii următoare!”. Aerosmith aniversează 40 de ani de existență, fiind incluși pentru activitatea prodigioasă în Rock and Roll Hall of Fame și adunând de-a lungul carierei patru premii Grammy, opt trofee American Music Awards, șase premii Billboard și 12 MTV Music Awards. Trupa se poate mândri cu peste 150 de milioane vândute.