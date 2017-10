Cele mai cool mămici de la Hollywood

Ştire online publicată Luni, 05 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt cunoscute pentru rolurile lor, pentru muzica, prezentările sau proiectele în care s-au implicat și sunt considerate unele dintre cele mai frumoase femei de la Hollywood.Întotdeauna atente la look-ul lor, întotdeauna pregătite să înfrunte zecile de paparazzi, ele mai au totuși o față pe care presa o speculează în general destul de puțin... sunt și mame. Și pentru că stilul nu ține cont de împrejurări, Jessica Alba, Heidi Klum sau Gwen Stefani sunt cel mai bun exemplu de tinere mămici foarte cool, scrie ejoy.ro.Sarah Jessica ParkerCu toate că a declarat, în mai multe interviuri, că pentru ea moda nu contează așa cum contează pentru personajul Carrie Bradshaw, din serialul „Sex and the city”, Sarah Jessica Parker dovedește că amprenta personală este cea mai importantă în alegerea hainelor și reușește de fiecare dată să arate cool și foarte stylish, chiar și la plimbare alături de fiul său.Jessica AlbaChiar și atunci când era într-o lună avansată de sarcină cu cea de-a doua sa fiică, Haven Garner, Jessica Alba alegea haine pe cât de confortabile, pe atât de stylish. Jeanșii skinny au rămas însă favoriții săi, iar Jessica nu a renunțat nici la tocuri.Heidi KlumAtunci când nu moderează show-ul „Project Runway”, când nu pozează sau când nu este pe podium ori la vreun eveniment, supermo-delul Heidi Klum are o viață normală alături de familia sa, iar stilul pe care îl abordează în timpul liber este unul casual șic care i se potrivește foarte bine.Claudia SchifferAtunci când ești una dintre cele mai frumoase femei din lume, probabil că hainele nu prea mai contează atât de mult. Totuși, Claudia Schiffer este cât se poate de conștientă de importanța look-ului ei, iar asta o demonstrează chiar și atunci când își duce copiii la școală.Gwen StefaniCunoscută pentru stilul său vestimentar cât se poate de inedit, Gwen Stefani nu și-a schimbat deloc preferințele în materie de haine după ce a devenit mămică. Mai mult decât atât, a făcut din copiii săi, Zuma și Kingstone, niște mici „fashion icons” ai Hollywood-ului.