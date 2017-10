Cele mai bune melodii pe care să faci sex

Ştire online publicată Luni, 14 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Atmosfera creată pentru o partidă de amor este adesea foarte importantă, mai ales dacă e vorba de vreo ocazie specială. Iar acum, că Ziua Îndrăgostiților se apropie cu pași repezi, ar fi momentul potrivit să îți surprinzi iubitul sau iubita cu un playlist care să-l facă sau să o facă să ardă de dorință (pe lângă lumânările parfumate, lenjeria sexy sau chiar jucăriile sexuale). Libertatea îți propune câteva melodii fierbinți pe care să faci sex. "Sex On Fire" - Kings of Leon Numele acesteia spune cam totul. Ritmul incitant și versurile asemenea parcă te cheamă în pat... "Love In This Club" - Usher Tot ce trebuie să faci e să asculți cu grijă versurile melodiei și ești pregătit să-ți satisfaci partenera. Citeste mai departe...