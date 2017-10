Cele mai atrăgătoare dansuri din lume

Luni, 08 Septembrie 2008

Dansul din buric din Turcia și sirtaki, „dansul lui Zorba Grecul”, sunt printre primele zece cele mai atractive dansuri din lume, potrivit unui clasament al paginii de internet VirtualTourist. Marea Britanie, Irlanda, Antarctica, Singapore, Thailanda și Finlanda găzduiesc cele mai atractive locuri de dans din lume, potrivit unui clasament al celor mai excentrice zece locuri de dans și dansuri din lume. Clasamentul este încheiat de Turcia și de Grecia, cu dansul din buric și sirtaki, cunoscut și sub denumirea de „dansul lui Zorba Grecul”. Turcia nu atrage doar cu siturile sale arheologice și cu palatele vechi. Otomanii aveau nevoie de o modalitate de a se relaxa, iar dansul din buric, unul dintre dansurile lor favorite, este în continuare seducător, arată VirtualTourist. Grecia atrage cu sirtaki, care începe lent și se termină ca un maraton, iar până și cele mai mici restaurante din Grecia oferă lecții de dans, care adesea se termină pe stradă. Pe primul loc al clasamentului se situează, însă, sala de bal Blackpool Tower din Lancashire, Marea Britanie. Construită pe modelul Turnului Eiffel, clădirea este mult mai interesantă în interior decât la exterior și este, în esență, un exemplu clasic de sală de bal, frecventată de reprezentanți ai multor generații. În Antarctica, una dintre activitățile preferate pentru petrecerea timpului liber este dansatul pe ritmuri de swing, practicat la un club popular numit Gallagher’s. Cluburile din Marea Britanie și Antarctica sunt urmate în clasament de cele din Singapore și din Thailanda. În Thailanda se dansează foarte multe dansuri latine, iar toamna are loc un festival numit Salsabangkok Fiesta. Finlandezii preferă să danseze tango, iar în fiecare vară în Finlanda are loc un festival de tango care durează cinci zile și care este unul dintre cele mai mari evenimente din țară. Pe locul al șaselea este balul imperial din seara Anului Nou de la Palatul Hofburg din Viena, unde sunt oferite lecții de vals în după-amiaza de dinaintea marelui eveniment. Pe locul al șaptelea revine din nou Marea Britanie, cu dansul Morris, care urmează o tradiție de secole și în cadrul căruia dansatorii se îmbracă în clopote, flori și panglici. Pe locul al optulea se află Irlanda, în care cele mai atrăgătoare dansuri nu sunt oferite neapărat de marile trupe care au succes în străinătate, ci pot fi descoperite în comunități izolate, școli sau puburi.