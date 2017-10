Cele mai aşteptate albume ale anului 2009

Cele mai așteptate albume ale anului 2009

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Noile albume semnate de Alexandru Andrieș, Florin Chilian și Ada Milea se numără printre cele mai așteptate materiale discografice ale anului 2009, potrivit caselor de producție. Florin Chilian va lansa, la jumătatea acestui an, albumul simfonic „Autistul - Nu-l mai goniți pe Brâncuși”, a spus acesta. „Discul tratează autismul social și trebuia să fie primul meu album, pentru că este gata de 15 ani”, a declarat Florin Chilian, care semnează muzica și textele pieselor. Printre cele 12 titluri ale noului album Chilian se numără „De-ai putea”, „Sens interzis”, „Viața ca o curvă” și „Oameni singuri”, alături de îndemnurile „Ai grijă de tine” și „Ai grijă de ea”. „Veteranul” Alexandru Andrieș lucrează și el la un album 2009 care va fi lansat, cel mai probabil, la toamnă, potrivit managerului A&A Records, Andi Enache. Ada Milea are în pregătire o versiune în limba engleză a albumului „Apolodor”, la șase ani după cea în limba română. Discul este inspirat de „Cartea lui Apolodor”, scrisă de Gellu Naum și vine la doar un an după ultimul material discografic al artistei, „Inventar”. Un debut așteptat cu interes, tot în 2009, este cel al Alexandrinei Hristov, originară din Republica Moldova, care cântă piese în limba română, franceză și rusă. Albumul ei se va numi „Om de lut” și va ieși pe piață la sfârșitul lunii martie. La fel de așteptat este materialul discografic ce va marca un alt debut, al cântăreței Sânziana, în vârstă de doar 14 ani. Piesele, aflate încă în lucru la studioul de înregistrări Vița de Vie, sunt cântate îm-preună cu trupa XYZ, iar producătorul albumului este Fundația Culturală Phoenix. Discul va include și melodia „Save me from fire”, pentru care Sânziana a fost comparată cu celebra Shakira.