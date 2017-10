Cel mai bun prieten al lui Victor Slav dezvăluie:„Nu ştiu dacă va mai continua sau nu cu nunta”

Cel mai bun prieten al lui Victor Slav dezvăluie:„Nu știu dacă va mai continua sau nu cu nunta”

Ştire online publicată Vineri, 19 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Recentele dezvăluiri ale lui Adrian Cristea despre relația pe care ar fi continuat-o cu Bianca Drăgușanu chiar în timp ce era cu Victor Slav a bulversat pe toată lumea. Chiar și Bogdan Vlădău, prietenul cel mai bun și cavalerul de onoare al lui Victor Slav, pare foarte rezervat în declarații. „La ce dimensiuni a luat scandalul, eu am vrut să îl sun să îl întreb ce se întâmplă. Nici eu nu mai știu. Eu nu știu dacă va mai continua sau nu cu nunta, iar dacă eu îmi pun această întrebare, deja e o problemă”, a declarat, Burlacul, la Un Show Păcăto”. El a făcut aceste declarații după ce, cu o seară înainte, susținea că prietenul lui are încredere în Bianca. „Mi-a povestit Victor că Bianca urma să se vadă cu Adi, el i-a spus să se ducă, părinții copilului au insistat să vină și Bianca. Victor are încredere în ea. Nu și-a făcut vreo problemă, nu are dubii că ar putea să o piardă pe Bianca din cauza lui Adi. Nu mi-a spus că e supărat, sunt cel mai bun prieten al lui, mi-ar fi spus”, a spus Bogdan. Scandalul a luat amploare după ce Adrian Cristea a povestit cu lux de amănunte și a adus drept probe mesaje și martori despre întâlnirile și pasiunea dintre el și Bianca Drăgușanu, desfășurate chiar sub ochii lui Victor Slav, scrie libertatea.ro.Anda Adam le ia apărareaBianca Drăgușanu a dat-o la pace cu Anda Adam, fosta iubită a lui Victor Slav. Anda a comentat scandalurile prin care trece cuplul Drăgușanu - Slav în ultimul timp, dar și comportamentul fostului ei iubit. „Nu mai are răbdare să dea explicații la infinit. Când își va pierde răbdarea, cel mai probabil nu va mai vorbi absolut deloc. Oricum, situația de acum este total opusul a ceea ce a trăit cu mine, ani de zile. Eu îl știu ca fiind genul care nu vorbește aproape mai deloc...”, a declarat Anda Adam”, conform ziarulring.ro.Bianca a reacționat la declarațiile Andei. „E o femeie adevărată, bravo Anda”, a exclamat viitoarea soție a lui Victor Slav.