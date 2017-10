Cel mai aşteptat eveniment al verii, în această seară, în Mamaia

Mamaia Music Awards

Cel mai așteptat eveniment al verii, în această seară, în Mamaia

Pe plaja Crema Beach are loc, în această seară, începând cu orele 21, prima ediție Mamaia Music Awards 2013, singura gală muzicală de pe litoralul european. Evenimentul începe cu sosirea vedetelor pe covorul roșu, unde vor fi întâmpinate de gazdele serii, Mc NiNO & JO (Ioana Anuța). La eveniment sunt așteptați peste 10.000 de spectatori, turiști români și străini.80 de nominalizări, 46 de artiști nominalizați la cele 16 categorii, un număr record care se apropie de cel al participanților la marile gale anuale din Europa și America. În prima ediție a galei Mamaia Music Awards - Alex Velea, Connect-R, Smiley, Ștefan Bănică Jr. și Horia Brenciu se bat pentru titlul de „Best Male”, iar Alexandra Stan, Lora, Andra, Ellie White și Antonia sunt nominalizările categoriei „Best Female”.Pe lângă cele două categorii de mai sus, în cadrul Mamaia Music Awards 2013 vor mai fi premiate: „Live Band”, „Best Group”, „Best DJ”, „Best Video”, „Best Song”. O categorie inedită, MAMAIA BEST CLUB, încununează cel mai iubit club din cea mai exclusivistă stațiune de pe litoralul românesc. Câștigătorii au fost votați de pu-blic până azi noapte, orele 00.00.Cine va urca pe scenăPe scena de pe plaja Crema Beach Mamaia vor urca Connect-r, Arando Marquez, Loredana, Alexandra Stan, Voltaj, Andra, DJ SAVA & Misha, Nick Kamarera, Rynno & Sylvia, Nicole Cherry, Raisa, Red Blonde, Direcția 5, Carla’s Dream (rep. Moldova), Morandi, Mike Angelo, Shaka Muv, Uddi, Marcel Pavel, Naguale, Saya, Kaira, Eyla, Amna, Sunrise INC, Pepe, Alessia, Ian (Italia), DeepCentral, Ionel Istrati (rep. Moldova), Andrei Leonte, Viorica și Ioniță de la Clejani, JO & JUJU, Mihai Trăistariu, Glorya, Chris Thrace, Roxana Nameș, Mellina & That’s Right, Alessa, Gore, Let’s Go Project & Leeya, Spitalul de Urgență, Jimmi Dub, Morris și lista nu se oprește aici. Evenimentul va fi animat de MC NiNO & DJ GORE, alături de Arando Marquez.Revelația serii promite să fie micuța Nicole Cherry care, la numai 14 ani, este una dintre cele mai tinere speranțe ale noului val muzical autohton. Alintată deja de presă drept „Adele de România”, ea este nominalizată la categoria „New Artist of the Year”.Biletele pentru gală sunt în continuare disponibile pe www.mamaiamusicawards.ro, www. eventim.ro și www.mytickets.ro, la prețurile de 100 de lei (Silver), 200 de lei (Gold), 500 de lei (VIP) și 1.500 de lei (SUPERVIP) iar la casa de bilete de pe plaja Crema Beach Mamaia sunt puse în vân-zare și bilete la o nouă categorie la prețul de 50 de lei (BRONZE).