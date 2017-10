Cei mai râvniţi burlaci din România

Cei mai râvniți burlaci din România

Miercuri, 25 Iulie 2012

Sunt bogați, celebri, sexy și, mai ales, singuri. Burlaci cu bani, disponibili. Unii sunt artiști, alții sunt oameni de afaceri și toți au ceva în comun: nu sunt căsătoriți, scrie Eva.ro.Smiley, un burlac sexyS-a despărțit recent de Laura Cosoi, după o relație de cinci ani. Acum, Smiley este singur și disponibil. Are succes în lumea muzicală nu numai ca artist ci și ca producător. Din anul 2009, Smiley are propria casă de producție, Ha Ha Ha Production.Dragoș Săvulescu, un milionar singurDragoș Săvulescu este unul dintre acționarii clubului Dinamo. Săvulescu, fiu al unui fost angajat al instituției prezidențiale, a făcut avere în primul rând din tranzacții cu terenuri. Acum, face parte din topul celor mai bogați oameni din România, cu o avere estimată la 15 milioane de euro. Săvulescu este pasionat de mașinile luxoase. Parcul său auto include un Lamborghini LP640 Roadster, un Porsche GT, o limuzină Mercedes S65 AMG și un SUV Mercedes G55 AMG. Bărbatul a fost însurat, dar a divorțat, iar acum este singur.Edward, primul burlacEdward Popescu-Strohlen conduce o parte din afacerile familiei și a ridicat prin grupul său de firme ansamblul rezidențial Monte Carlo Palace Hotel&Residence din București. Tânărul face parte din Top 500 Miliardari, cu o avere de 25 de milioane de euro. Edward Popescu a absolvit „Bachelor in the science of business and administration” și are un MBA la International University of Monaco. Familia lui a plecat din România în anul 1979 și a început afacerile în Germania. În mai puțin de 10 ani, cifra de afaceri crescuse la 1,5 milioane de mărci. După Revoluție, familia Popescu-Strohlen a investit și în afaceri în România. În prezent, Edward este singur după ce și-a încercat norocul în dragoste la emisiunea „Burlacul”.