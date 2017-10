Cea de-a 63-a ediţie Cannes a fost considerată „ştearsă“

Cea de-a 63-a ediție Cannes a fost considerată „ștearsă“

25 Mai 2010

Pelicula „Oncle Boonmee celui qui se souvient de ses vies antérieures”, în regia lui Apichatpong Weerasethakul, a fost distinsă, duminică, cu Palme d’Or, cel mai important premiu al Festivalului Internațional de Film de la Cannes (12 - 23 mai). Pe de altă parte, Xavier Beauvois a câștigat două distincții cu „Des Hommes et des Dieux”, marele premiu al juriului și premiul juriului ecumenic, în timp ce Juliette Binoche („Copie conforme”), Javier Bardem („Biutiful”) și Elio Germano („La nostra vita”) au fost recompensați pentru interpretare, în cadrul galei premiilor Festivalului de la Cannes. Potrivit presei de specialitate, juriul prezidat de regizorul Tim Burton a avut o misiune dificilă, competiția oficială fiind calificată drept „ștearsă”. Iată, în continuare, o parte din lista celorlalți câștigători ai celei de-a 63-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes: Premiul pentru scenariu: Lee Chang-Dong pentru „Poetry” Premiul de regie: Mathieu Amalric pentru „Tournee” Premiul juriului: „Un Homme qui crie” de Mahamat-Saleh Haroun Caméra d’Or (film de debut): „Ano bisesto” de Michael Rowe Palme d’Or pentru scurtmetraj: „Chienne d’histoire” de Serge Avedikian Premiul juriului pentru scurtmetraj: „Micky Bader” de Frida Kempff Marele Premiu Un Certain Regard: „Ha Ha Ha” de Hong Sangsoo Premiul juriului: „Octobre” de Daniel și Diego Vega Premiul de interpretare feminină: Victoria Raposo, Eva Bianco și Adela Sanchez pentru „Los Labios” de Ivan Fund și Santiago Loza Semaine de la Critique 2010 Marele Premiu Semaine de la Critique : „Armadillo” de Janus Metz Premiul criticilor tineri: „Sound of noise” de Ola Simonsson Premiul Kodak pentru scurtmetraj: „Deeper Than Yesterday” de Ariel Kleiman Premiul SFR pentru scurtmetraj (ex-aequo): „Căutare” de Ionuț Pițurescu și „Mary Last Seen” de Sean Durkin Queer Palm 2010: „Kaboom” de Gregg Araki Premiul France Culture Cinéma 2010: Ronit Elkabetz