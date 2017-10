Ce vrea o femeie de la un bărbat?

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Femeile vor tot ce e mai bun dintr-un barbat. De cate ori te-ai straduit sa dai tot ce ai mai bun pentru o femeie? Daruieste si vei primi insutit. Iti garantam ca e o regula careia partenera ta se va supune! Asadar, ce vrea o femeie de la un barbat? Sa fie cucerita de un adevarat gentleman Femeile - indiferent daca sunt dure sau feminine - sunt incantate cand un barbat le deschide portiera masinii, cand le spui "dupa tine" sau le tii haina cand se imbraca. Un astfel de barbat pare demn, plin de incredere si puternic, lucru care poate fi un stimul foarte puternic pentru a incita o femeie. Cum altfel sa se simta fata de un barbat care da impresia ca stie ce face - inclusiv in pat?! Da, domnii sunt inca la moda. Si, iti vine sa crezi sau nu, femeile si-i doresc acum mai mult ca niciodata pentru ca acestia incep sa devina o raritate... Sa i se serveasca micul dejun in pat Daca preferi sexul dimineata, micul dejun ii va aduce cu siguranta zambetul pe fata si te vei transforma in printul ei pentru acea zi (sau cel putin pentru acea dimineata). Evita cerealele. E mai bine sa alegi feluri delicate pentru situatii delicate, mancare pe care o poti consuma usor, cu degetele. Iti recomandam bucati de fructe si croissante. Prepara-i ceaiul sau cafeaua asa cum ii place. Femeilor le place sa se simta alintate, iubite si in siguranta. Citeste mai departe...