Ce vrea Kris Humphries de la Kim Kardashian

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Kris Humphries nu a vrut să accepte compensații financiare în schimbul finalizării rapide a divorțului.Deși Kim Kardashian i-a oferit bani pentru a divorța mai repede, Humphries a refuzat propunerea vedetei.O sursă a declarat pentru RadarOnline.com că Humphries i-a transmis lui Kim, prin intermediul avocaților, că nu va primi niciun ban de la ea. În schimb, sportivul i-a cerut frumoasei brunete să recunoască public că mariajul lor a fost o înșelătorie.Humphries este convins că voluptoasa Kim s-a căsătorit cu el pentru a crește audiența reality-show-ului "Keeping Up with the Kardashians". El încearcă să mediatizeze divorțul de Kim pentru a demonstra că starleta nu l-a iubit niciodată.