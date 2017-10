Ce truc foloseşte Victoria Beckham pentru a părea mai înaltă

Ce truc folosește Victoria Beckham pentru a părea mai înaltă

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Victoria Beckham a dezvăluit pentru ediția americană a revistei Vogue cum reușește să pară mai înaltă, deși nu are înălțimea unui fotomodel."Din cauză că nu am înălțimea unui fotomodel, am vrut să creez o iluzie. Oamenii cred că sunt mai înaltă decât sunt în realitate. Acest lucru se întâmplă nu datorită pantofilor pe care îi port, ci datorită modului în care mă îmbrac", a spus ea, cunoscută pentru ținutele simple, mulate și care evidențiază talia, pe care obișnuiește să le poarte.Victoria a dezvăluit și secretul siluetei sale de invidiat. Victoria Beckham are un regim sportiv riguros, care a ajutat-o să revină în formă rapid după ce a născut cel de-al patrulea său copil, o fetiță Harper Seven, în 10 iulie 2011, potrivit dailymail.co.uk.Ea și-a uimit fanii, apărând cu o siluetă foarte subțire la New York Fashion Week, la doar opt săptămâni după ce născut-o pe Harper.Acum, vedeta în vârstă de 37 de ani a dezvăluit pentru Vogue US secretul siluetei sale. După cea de-a patra naștere, ea a început un regim intens de fitness."Alerg foarte mult. Alerg chiar și de șase ori pe săptămână. Devin obsesivă când mă implic în ceva", a spus Victoria Beckham.În afară de faptul că aleargă, soția fotbalistului David Beckham urmează un regim strict de exerciții, sub îndrumarea antrenoarei vedetelor Tracy Anderson, printre ale cărei cliente se numără și Madonna, Gwyneth Paltrow și Cheryl Cole.În afară de fetița Harper, David Beckham, în vârstă de 36 de ani, și Victoria, în vârstă de 37 de ani, mai au trei băieți - Brooklyn, în vârstă de 12 ani, Romeo, opt ani și jumătate, și Cruz, șase ani și jumătate.