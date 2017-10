Ce sumă cere Monica Gabor ca să vorbească despre divorţul de Irinel

Ce sumă cere Monica Gabor ca să vorbească despre divorțul de Irinel

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Gabor a tăcut destul! La aproape un an de la începerea divorțului cu milionarul Irinel Columbeanu, diva pare pregătită să-și spună partea ei de adevăr. În cazul ei însă, adevărul costă, și nu puțin.Monica Gabor ar fi putut, cu siguranță, să scrie un roman autobiografic de mare succes, însă pare tentată să aleagă calea cea mai ușoară. Conform unor surse din lumea televiziunii, Moni e în negocieri extrem de avansate cu o emisiune de tip tabloid, pentru un interviu în exclusivitate pe care publicul inte-resat de acest subiect îl așteaptă de aproape un an.Vrea să importe băuturile Mr. PinkPractic, din luna ianuarie, de când Monica și Irinel au anunțat că vor divorța, fosta doamnă Columbeanu nu a făcut nicio declarație de presă, cu excepția câtorva mesaje venite prin intermediul avocaților ei. Acum, Moni pare pregătită să spună tot, însă cuvintele divei costă foarte mult. Cam 100.000 de euro ar fi cerut Monica respectivei televiziuni, cu care, de altfel, a și intrat la negocieri. Patronii acesteia au venit cu o contraofertă, pe care Moni nu a primit-o însă prea bine: 75.000 de euro, iar restul de 25.000 de euro să fie transformat în minute de publicitate pentru băutura produsă de iubitul româncei, Mr. Pink, pe care asiaticul ar vrea, se pare, să o aducă și în România. Deocamdată, negocierile s-au împotmolit aici, însă acestea se vor relua zilele urmă-toare.Moni vine în România să-și petreacă sărbătorile cu fiica eiMonica e așteptată, zilele acestea, în România, unde va sta până după Revelion, vedeta dorind să-și petreacă Sărbătorile de iarnă împreună cu fiica ei, Irina. Conform hotărârii judecătorești, Moni are acest drept, cu toate că Irina se află, în prezent, în custodia lui Irinel Columbeanu. Milionarul a încercat timp de o lună s-o contacteze pe Moni pentru a afla dacă vine la fiica ei, de Sărbători, însă aceasta i-a răspuns abia acum câteva zile.