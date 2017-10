Ce spune Ştefan Stan despre noua iubită

Ce spune Ștefan Stan despre noua iubită

Joi, 01 Mai 2014

Ștefan Stan se declară îndrăgostit peste cap de Diana, iubita pe care o are de mai bine de 3 luni. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa noii sale iubite."Ea este o minune. E nouă de 3 luni, ne-am cunoscut pe drum. Ea venea si eu mă duceam. Eu am făcut primul pas. Se vede că sunt îndrăgostit, da? Arată foarte bine, da, știu. E o fată simplă, se ferește de mondenități. Pentru ea sunt doar Ștefan, nu sunt un artist. Nu e o relație la distanță, facem tot posibilul să fim împreună. Sunt curios cum arata de Crăciun", a spus Ștefan, citat de showbiz.ro.