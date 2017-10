Ce spune Lavinia Pârva despre Andreea Marin

Când relația dintre Lavinia Pârva și Ștefan Bă-nică Jr. a fost făcută publică, Andreea Marin a fost întrebată care este părerea ei despre noua iubită a fostului soț.Zâna a spus că nu știe dacă Lavinia poate fi un model pentru fiica ei, Violeta, și nici nu știe ce a realizat aceasta în cariera ei.În acest context, Lavinia a fost rugată, în emisiunea WOWbiz, să comenteze afirmațiile: „Dânsa nu mă cunoaște, nu are de unde să știe cum sunt. Eu am numai cuvinte frumoase la adresa ei. Eu nu am auzit ce a spus și nu vreau să comentez”, a explicat Lavinia, scrie click.ro.