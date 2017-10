Ce spune JOJO după ce a fost pusă pe liber de Antena

Vestea că Antena 1 renunță la două emisiuni importante, "Serviciul Român de Comedie" și "Dansează printre stele", a căzut ca un trăsnet și pentru Cătălina Grama, alias Jojo. Actriță în trupa lui Toni Grecu și jurata show-ului de dans a primit vestea tristă și se pare că cel puțin pentru moment va dispărea de pe sticlă.Invitată la Adevărul live, Jojo a explicat că după ce își va lua rămas bun de la colegii din Antena 1 se va dedica în continuare proiectelor pe care le are în teatru și film. Actrița a povestit că lucrează la două noi proiecte alături de Toni Grecu, un serial cu ea în rolul principal, dar și un show inedit, care se vor finaliza anul viitor. "Mi-a plăcut foarte mult și am fost mai mult decât încântată atunci când mi s-a propus să fac parte din juriu. Ce s-a întâmplat este strategia de programe a postului, dar noi ca artiști ne-am făcut foarte bine treaba acolo. Există discuții evident cu anumite posturi tv interesate de proiectele pe care le avem la «SRC» , însă nu s-a ajuns la nicio concluzie. Nu cred că ne vom orienta strict pe partea online, acolo unde suntem de ceva timp activi. Avem publicul nostru și la tv, și online. Dincolo de asta, voi avea la începutul anului un film de lungmetraj în care am fost distribuită alături de alte patru personaje foarte cunoscute și o comedie cu accente realiste la Teatrul Godot, unde vă invit cu drag. Mă voi dedica în continuare blogului meu, pentru că îmi place foarte mult să scriu și nu știam asta despre mine și mă gândesc foarte serios să-mi public poeziile. Toate acestea probabil se vor întâmpla din 2015, acum probabil că vom avea o mică vacanță", a spus Jojo la Adevărul live, scrie click.ro.