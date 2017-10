Ce spune Denisa Nechifor despre relaţia Biancăi cu Adi Cristea

Ce spune Denisa Nechifor despre relația Biancăi cu Adi Cristea

Joi, 17 Octombrie 2013

Discretă, încercând să evite să dea curs provocărilor de a vorbi despre Bianca Drăgușanu, actuala Slav, și Cristea, în perioada în care aceștia formau un cuplu, dar și după aceea, Denisa a declarat pentru Ring că, din punctul ei de vedere, aceasta pare „o poveste fără sfârșit”.„Nu vreau să vorbesc de... Bianca! Nu am de ce! De Adi, da, am tot dreptul să vorbesc! Toată povestea asta cu Bianca, Adi, totul e o poveste fără sfârșit. Nu mă interesează ce fac ei, pe mine mă interesează fiică-mea și atât”, a spus blonda.Dacă după despărțire, legătura ei cu Adi a fost aproape inexistentă, Denisa și Prințul par să fi căzut la pace de dragul fetiței lor.„E adevărat că Adi nu m-a ajutat la început, dar acum suntem buni prieteni. Toată lumea mă întreabă cum reușesc? Ei, bine, se pare că sunt o persoană mai puternică decât își imaginează și mama mea. Rania e totul pentru mine și sper că și pentru Adi. O creștem împreună cum putem, fiecare are aportul lui. Îmi e teamă, că și așa a crescut destul de repede, iar copiii își iau repede zborul. Eu o să fiu în zbor după ea! Nu îmi place să spun că a fost greu să o cresc singură, dar, cu siguranță, nu mi-a fost ușor. Oricum, e atât de frumos să ai o fetiță ca a mea!”, a precizat Denisa, scrie libertatea.ro.Fotomodelul a precizat că nu exclude o eventuală împăcare cu Cristea:„Nu știu dacă mai sunt șanse de împăcare între mine și Adi! Viața e atât de imprevizibilă și atât de complicată! Eu îmi iubesc copilul, țin la tatăl copilului meu și cam atât. Rania își dorește o “frățioară”, dar toate la timpul lor”, a încheiat Denisa.