Ce spune Cătălin Botezatu despre retragerea din televiziune a Biancăi

Ştire online publicată Joi, 12 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Catalin Botezatu ii doreste numai bine Biancai Dragusanu si crede ca decizia acesteia de a se retrage din televiziune nu este una gresita.Creatorul de moda crede ca decizia pe care a luat-o Bianca de a se retrage din televiziune si a se muta la Cluj-Napoca, pentru a nu-l mai scapa din ochi pe iubitul sau, fotbalistul Adrian Cristea, nu ii va afecta viitorul.Bote crede ca fosta sa iubita este o fata frumoasa si isi va gasi usor un loc de munca in domeniul vizat."Asta este! Eu am incercat sa fac ceva bun, dar e majora, are o alta viata, iar eu ii doresc sa fie linistita si fericita. Daca ai langa tine pe cineva care sa tina cu adevarat la tine, jobul vine de la sine", a declarat Botezatu pentru National.