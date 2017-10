Ce spune Andreea Tonciu despre noua iubita a lui Mitea!

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nicolae Mitea are o nouă iubită de 2 luni de zile, dar trecutul nu-l lasă să se bucure prea mult. Andreea Tonciu a făcut-o praf pe Gabriela în declarațiile ei de la "Star Matinal". Bruneta consideră că este superioară ei și vrea să demonstreze că nu mai simte nimic pentru forbalist."Este adevărat, eu chiar nu fac ce face ea! Chiar are dreptate, eu nu o să fac niciodată ce face ea. Să știi că se potrivesc măi, lasă-i și pe ei să se bucure de sărbători. Eu chiar sunt fericită, mă bucur că am ieșit din această relație. Sunt singură, nu am iubit deocamdată!", a declarat ea, miercuri, în emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars.