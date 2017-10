Ce sfat le-a dat Sophia Loren actrițelor de la Hollywood

Sophia Loren a declarat ca actrițele trebuie să aleagă ce rol vor să joace, să fie atente la oamenii pe care-i întâlnesc pe platourile de filmare și să decidă cu atenție asupra a ceea ce li se propune să facă. Ea a subliniat că actoria este o muncă grea și trebuie să învețe din experiența pe care o acumulează. Cu prilejul ceremoniei Americans for the Arts' National Arts Awards, desfășurată la New York ', Lauren a subliniat ca actritele trebuie să se sacrifice ca să reușească ce își doressc. Întrebată dacă în industria filmului actrițele trebuie să depună mai multe eforturi decât actorii pentru a avea succes, Sophia Loren a negat acest lucru, însă a subliniat că de-a lungul carierei sale a fost nevoită să renunțe la foarte multe lucruri pentru a reuși. Americans for the Arts' National Arts Awards recompensează eforturile individuale în dezvoltarea artei, la ediția din acest an fiind premiați printre alții Sophia Loren, Lady Gaga, pianistul Herbie Hancock, filantropii Joan și Erwin Jacobs, scriitoarea și producătoarea de televiziune Maria Bell.