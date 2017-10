Ce se întâmplă cu Lady Gaga? Medicii i-au dat cea mai proastă veste!

Sâmbătă, 13 Aprilie 2013

Toată lumea credea că Lady Gaga a trecut cu bine peste problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat în ultimul timp, dar medici i-au dat un verdict nu prea roz. După ce recent a trebuit să anuleze o serie de concerte din turneul „Born This Way Ball", reprezentanții săi au explicat că Lady Gaga are probleme de sănătate. „După numeroase teste, s-a dovedit că Lady Gaga are articulația șoldului drept serios afectată de mișcările repetate din timpul concertelor. Va trebui să fie operată. Apoi va avea nevoie de o perioadă de pauză. Vă anunțăm cu regret că turneul său mondial va fi anulat". Amintim că Lady Gaga a suferit o intervenție la șold, iar apoi s-a deplasat într-un scaun cu rotile, dar medicii au anunțat-o că perioada de recuperare trebuie prelungită, scrie libertatea.ro.