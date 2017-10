Ce se întâmplă când faci prea mult sex?

Ştire online publicată Vineri, 25 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aceasta lista a ceea ce se intampla cand faci prea mult sex iti va da un stimulent sa mentii ritmul in timpul urmatoarei sesiuni de sex. Efectele a prea mult sex pot fi inconfortabile, dar pentru multi nu sunt decat o scurta pauza sau un motiv pentru a tine la indemana lubrifiantul. Cand faci prea mult sex in general ajungi la durere si o pierdere temporara a simturilor, iar in cazuri extreme poate duce la lumea intunecata si tulbure a dependentei de sex. Inflamarea zonei genitale Poate cel mai enervant lucru care se intampla cand faci prea mult sex este durerea. Frecarea care se creaza in timpul actului sexual poate fi foarte excitanta, dar prea multa frecare - in special cand este uscata - se poate transforma in durere dupa sex. Cel mai bun mod de a salva intalnirile intime de la frecarea neplacuta este sa luati o scurta pauza sau sa folositi lubrifiant din abundenta. Supradoza de dopamina Dopamina este unul din hormonii pe care ii produce creierul in timpul actului sexual. Dopamina este neurotransmitatorul care ne determina sa facem sex si il face ohh, atat de placut. Unul din lucrurile care se intampla cand faci prea mult sex este ca orgasnimul tau incepe sa aiba nevoie de tot mai multa dopamina pentru a se simti bine si pentru a mentine apetitul sexual natural ridicat. Unii cercetatorii au sugerat ca exista o legatura intre nivelul de dopamina si dependenta sexuala. Citeste mai departe...