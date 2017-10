Ce să nu faci cu partenera în timpul sexului

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dragilor, fetele v-ar putea arata semnul Stop daca incercati cu ele ce vedeti in filmele porno. Orgasmul pe fata Aproape fiecare scena pornografica din filme se termina cu barbatul executand asa-numita "cumshot", adica termina pe fata partenerei. Acest lucru se face mai ales din doua motive: din cauza fetisurilor telespectatorilor si pentru ca scena aduce mai multi bani actorilor. Exista femei pe lume care nu suporta sperma pe fata lor, deci trebuie sa ai grija cu dorintele tale. Nu face asta fara sa o avertizezi deoarece poate duce la ochi rosii si iritati si par lipicios. Trebuie sa vorbiti de dinainte despre asemenea fantezii si sa ii dai de inteles cat de mult ar insemna pentru tine ca acest vis sa devina realitate. Dar nu o forta daca nu vrea sa o faca! Sa o lovesti cu penisul Sa iti lovesti partenera cu penisul este, de asemenea, un fenomen comun in filmele porno. Un barbat isi loveste partenera peste fata, vagin sau spate cu penisul sau tare. Asta poate insemna excitare suplimentara pentru barbat deoarece ajuta la mentirea erectiei sau este facuta ca un semn de degradare usoara a actritei porno. Daca partenera ta va lua acest lucru ca pe un gest de umilire, mai bine sa nu o faci. Cand ai nevoie exact de lucrul asta ca te exciti mai mult, poti sa te lovesti de palma ta. Daca tot vrei sa o implici, cere-i sa te ajute punandu-si labiile sub penisul tau. In felul acesta, fiecare lovitura va fi ca si cum ti-ar saruta penisul. Citeste mai departe...