Ce probleme are Nicoleta Luciu după naştere

Ce probleme are Nicoleta Luciu după naștere

Ştire online publicată Luni, 21 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu este o femeie fericită: are trei bebeluși sănătoși, iar dieta pe care o ține dă rezultate. Mai are însă de rezolvat o singură problemă: i-au apărut vergeturi pe sâni...Nicoleta Luciu este îngrijorată de vergeturile care i-au apărut pe sâni odată cu aducerea pe lume și alăptarea tripleților.Vedeta, care s-a făcut remarcată în showbiz în mod special mulțumită bustului proeminent, spune că a început un tratament cu laser pentru a scăpa de această problemă.„Sânii sunt încă mari, frumoși. Mi-au apărut câteva vergeturi, dar le elimin prin tratament. Deocamdată am început un tratament cu laser la o clinică de specialitate, care să ajute la fermitatea sânilor. Sper să nu fie nevoie de nicio operație de augmentare a bustului”, a declarat Nicoleta pentru Ciao!