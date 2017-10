Ce poziţii preferă zodiile

Ce poziții preferă zodiile

Miercuri, 05 Octombrie 2011

Berbec - ii place sa experimentezeBerbecul este puternic, sexy, exigent. Este obisnuit sa conduca atat in dormitor, cat si in afara lui. Stie foarte bine cand e cazul sa creeze o atmosfera romantica si cand trebuie sa actioneze cu hotarare. La inceput, incearca sa te uiti impreuna cu el la un film sexy (nu pornografic!), sa citesti un pasaj dintr-o carte si sa-i povestesti fanteziile tale. Va fi gata rapid sa le puna in practica. De fapt, este oricand gata sa experimenteze. Te va aseza pe spate, se va aseza in genunchi in fata ta pentru a avea mai mult control asupra situatiei si se va adapta ritmului tau. Berbecului ii place sa fie muscat de lobul urechii.Taur - pe la spateTaurul este foarte senzual si accepta cu placere fanteziile partenerului. Ii place sa stea in spatele partenerei, ca sa-i poata mangaia umerii, sanii si abdomenul. Va incepe cu miscari lente, apoi va alterna penetrarile lente si adanci cu cele rapide, schimband mereu ritmul. Nu-i place sa se grabeasca. Din contra, se va misca mai degraba lent, savurand fiecare moment. Odata ce capata incredere in el si in partener, Taurul se va dovedi un amant aproape perfect. Nu este deloc un incepator in arta seductiei. Stie cum sa ofere placere, iar corpul partenerului este supus unei continue explorari a zonelor erogene.Gemeni - pozitiile fata in fataGeamanul este un amant priceput, caruia ii place sa tachineze si sa se joace. Prefera pozitiile in care poate sta fata in fata cu partenerul, dar ii place sa aiba si mainile libere pentru mangaieri. Are nevoie de o serie intreaga de senzatii. Vrea sa miroasa, sa vada, se atinga, sa fie atins si, mai ales, sa auda cuvinte dulci, erotice. Stie sa ofere, la randul lui, aceiasi stimuli. Vocea lui te face sa tremuri de placere in doar cateva secunde. Probabil ca ar prefera sa faca sex nu intr-un dormitor comod, ci in gradina sau pe plaja. Geamanul este atras de tehnologie, deci si de sexul prin telefon sau internet. Nu vei regreta daca incepi prin cuvinte tandre la telefon sau mesaje erotice prin e-mail.Rac - pozitia lotusuluiPozitia Lotusului parca a fost facut pentru Rac. Barbatul sta "turceste", iar femeia isi incolaceste picioarele in jurul lui. Astfel poate mangaia pieptul si spatele partenerului si il poate imbratisa strans. Ca preludiu prefera petting-ul oral. Daca are o relatie solida, Racul uita de timiditate si este gata sa impartaseasca fanteziile lui, dar si sa le indeplineasca pe cele ale partenerului. Sexul este perfect atunci cand partenerii au incredere unul in celalalt - acesta este motto-ul Racului. Daca cei doi se inteleg unul pe altul si renunta la inhibitii, partenera unui Rac poate avea orgasme multiple. Stimulii vizuali sunt foarte importanti pentru el. O oglinda mare pe un perete sau pe tavan este ideala pentru el.Leu - pe la spatePozitiile cu penetrare prin spate sunt preferatele Leului. Ii plac miscarile adanci, lente, dar si privelistea pe care i-o ofera corpul partenerei ingenunchiata cu spatele catre el. Mangaindu-i sanii, fesele si clitorisul ajung amandoi, rapid, pe culmile placerii. Totusi, aceasta pozitie nu este potrivita pentru un inceput mai lent sau pentru noptile romantice. Pentru Leu, actul sexual in sine este mai important decat rezultatul. Vrea sa fie rege si in pat, asa ca se va stradui sa-si satisfaca partenera, chiar daca trebuie sa-i indeplineasca cele mai nebunesti fantezii. Dar pentru asta trebuie sa stie care sunt aceste fantezii. Este foarte direct cand vine vorba sa discute despre sex si asteapta acelasi lucru de la partenerul sau.Fecioara - pozitiile in care se supuneFecioarei ii plac intalnirile rafinate. Ii place sa stea asezata pe marginea patului, cu picioarele desfacute larg, in timp ce partenerul ingenuncheaza in fata ei si o stimuleaza oral. Fecioarei ii place sa se supuna, de aceea adora aceasta pozitie in care partenerul poate sa controleze ritmul miscarilor. Daca nu au o relatie stabila, multe Fecioare prefera sa se masturbeze decat sa isi caute un partener de sex. Le plac relatiile de moda veche in care partenerii se curteaza si se tachineaza mult timp pana cand ajung in pat. Stiu intotdeauna ce vor, sunt insistente si metodice, insa partenerul nu trebuie sa se astepte la izbucniri de fantezie sexuala. Balanta - pozitia misionaruluiBalanta este foarte romantica si, pentru ea, erotismul nu inseamna neaparat trupuri goale. Inseamna seductie, rafinament, romantism. Pozitia misionarului ar putea fi cea mai potrivita pentru o balanta. Ii place sa savureze actul sexual in timp ce isi mangaie partenerul in partile cele mai intime. Pentru Balanta, sexul nu este o sedinta de pozitii acrobatice. Este mai degraba o arta a jocurilor senzuale. Cand te mangaie bland, atingandu-ti tot corpul, poti fi sigur ca se gandeste numai si numai la tine. Preludiul este punctul forte al Balantei. Nimeni nu ar putea fi atat de tandru si de sensibil la dorintele partenerului ca o Balanta.Scorpion - el deasupraScorpionul are un apetit sexual insatiabil. Avand un temperament puternic, simte nevoia sa detina controlul, deci sa stea deasupra. Femeii Scorpion ii place sa stea deasupra cu spatele spre partener, putand astfel sa controleze ritmul si adancimea penetrarii. Daca ajungi in patul unui Scorpion, asteapta-te la un maraton sexual. Este gata oricand sa treaca de la stimulare orala la penetrare profunda. Ca preludiu, ii place sa muste si sa ciupeasca. Il excita gemetele de placere si durere ale partenerului. Nu ii sunt straine nici bondage-ul si nici jucariile sexuale, care mai de care mai ciudate. Daca nu esti sigur care ii sunt intentiile sau nu ai incredere deplina in Scorpionul tau, e mai bine sa te retragi. Odata ajuns in patul lui, nu te mai lasa sa scapi asa usor.Sagetator - pe masa din bucatarieSagetatorul este un amant salbatic. Il excita partidele de sex rapide, dar si locurile neconventionale. Se poate intampla oriunde il apuca pe el cheful: pe scari, in birou, pe masa de bucatarie. Ii plac pozitiile cu penetrare pe la spate, mai ales daca femeia sta in genunchi. Il aduce rapid la orgasm combinatia intre penetrarile rapide si stimularea zonei genitale. Incearca tot timpul noi pozitii si noi scenarii. Este deschis si la propunerile partenerului. Atunci cand nu se grabeste, ii plac masajele ca preludiu. Pentru Sagetator nu este nimic mai placut decat un masaj erotic, prin care partenerul ii atinge si ii stimuleaza toate zonele erogene.Capricorn - pozitiile traditionaleCapricornul planuieste cu meticulozitate partidele de sex si este foarte mandru de potentialul lui sexual. Intr-un maraton sexual, el este un alergator de cursa lunga care nu se opreste decat in momentul in care partenerul sau este satisfacut la maxim. Dar Capricornul este un traditionalist. Pentru a-i induce starea necesara trebuie sa creezi atmosfera potrivita. Ii plac asternuturile moi, de matase, langa un semineu aprins, cu muzica linistita si un pahar de vin vechi. Pozitiile preferate sunt cele in care sta asezat, cu fata catre partener, pentru a-l putea imbratisa si mangaia. Miscarile lui sunt lente si adanci, ca intr-un dans romantic, dar erotic.Varsator - misionarului sau deasupraAtitudinea Varsatorului fata de sex este mai degraba intelectuala. Preludiul este foarte important pentru el si se lasa dus de val pana in punctul in care partenerul ajunge la orgasm fara penetrare. Pe masura ce partenerul se infierbanta, gesturile lui devin mai ingenioase si mai insistente. Ii plac pozitiile in care poate sta intins, cu partenerul dedesubtul sau deasupra lui. In aceasta pozitie, poate controla ritmul, dar simte si trupul partenerului lipit de al sau. Cu un varsator, nu te poti plictisi niciodata. Ii place sa experimenteze, chiar daca gusturile lui sunt, uneori, prea exotice pentru partener.Pesti - pozitia linguriteiPestele este un seducator si un amant foarte intuitiv. Isi da seama imediat care sunt zonele cele mai sensibile ale partenerului. Dar este un romantic incurabil, asa ca atingerile si cuvintele tandre sunt la fel de importante ca si penetrarea. Tocmai de aceea, i se potriveste pozitia linguritei in care partenerii stau intinsi pe o parte, barbatul fiind in spatele femeii si penetrand-o astfel din spate. Trupurile se ating continuu, barbatul isi poate mangaia partenera si ii poate sopti cuvinte tandre, intimp ce ea se relaxeaza si se bucura de senzatiile pe care el i le produce. (Un articol sexgen.ro)