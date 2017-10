Ce pasiuni are Raluca Arvat

Prezentatoarea stirilor din sport de la Pro TV se intoarce intotdeauna din vacanta cu magneti de frigider."Colectionez magneti decorativi, din toate locurile unde merg in vacanta, si ii mai rog si pe prieteni sa-mi aduca din tarile unde n-am ajuns eu inca. Nu am calculat niciodata cati bani am dat pe magneti", spune Raluca pentru Showbiz.ro.Vedeta Pro TV are insa si o alta mare pasiune: calatoriile. Intr-una din aceste escapade, Raluca avea sa-si riste si viata. "Am urcat noaptea prin padure cu schiurile in spate, prin zapada de un metru. Nu eram singura insa, trebuia sa ajungem la o cabana unde ne asteptau prietenii si nu m-am gandit ca e periculos, aveam 19 ani". Raluca Arvat spune ca a invatat ceva din fiecare experienta. "Si cum mie nu-mi place sa fac topuri, nu o sa fac nici acum. Topurile sunt schimbatoare".