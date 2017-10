Ce necazuri are Iulia Albu din cauza divorţului!

Ce necazuri are Iulia Albu din cauza divorțului!

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Studentă la Arte, Iulia Albu a mărturisit, pentru www.ziarulring.ro, că are probleme cu școala din cauza divorțului de creatorul Mihai Albu. „Am terminat anul întâi. Am câteva examene la care nu am reușit să ajung din cauza divorțului. În general, am note foarte mari. Le mulțumesc profesorilor pentru efortul pe care-l fac, și pentru că baza pe care mi-am construit-o singură la începutul carierei mele fundamentează informații și cunoștințe care vin de la ei", a afirmat vedeta.Iulia Albu a explicat că, în acest moment, nu o interesează să se implice într-o nouă relație sentimentală, după divorțul de Mihai Albu, ci vrea să se concentreze pe carieră. „Acum, nu-mi stă gândul la dragoste! Mă concentrez pe activitatea mea profesională. Cu Mihai am o relație OK. Este un om care m-a influențat enorm.", a mai spus ea, scrie Libertatea.ro.