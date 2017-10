Ce i-a răspuns Mihaela Rădulescu rivalei Andreea Marin

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu a declarat la Realitatea TV că nu înțelege de ce Andreea Marin Bănică a atacat-o din senin și că speră să îi treacă. Ea a precizat că o iartă și o înțelege, întrucât s-ar putea să fi avut o zi mai proastă.„Nu înțeleg, a fost o pornire pe cer senin, care sper să îi treacă, nu ne face cinste (...) Nu este un război când se ceartă un om singur, când nu își dorește să fie Mihaela Rădulescu. Nu cred că s-a gândit foarte bine la ce a spus atunci, a avut un moment de rătăcire, sper să îi pară rău”, a declarat Mihaela Rădulescu. Vedeta TV a precizat că nu i-au plăcut războaiele niciodată. „Niciodată nu am avut o vehemență asupra unei persoane fără argumente. A spune că nu vrei să fii comparat cu o anumită persoană, este o jignire a persoanei respective fără să ai argumente”, a mai spus Mihaela, precizând că nu are de ce să îi fie rușine de viața ei.„Sper să ajungem la un moment de grație, să ne cerem scuze”, a mai spus Rădulescu, care i-a cerut scuze în public, pentru prima oară și fostului ei soț, Elan Schwartzenberg, pentru niște declarații din trecut despre el. „Îi cer scuze fostului meu soț pentru ce am spus atunci, era un moment de durere al unei mame care se judeca în tribunal pentru copil. Relația noastră este foarte în regulă acum, ne creștem împreună copilul”, a spus Mihaela Rădulescu la Realitatea TV.