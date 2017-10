Ce faci cand copilul tau isi incepe viata sexuala prea devreme?

Ştire online publicată Miercuri, 24 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Viata sexuala e un joc serios, care atrage o multime de responsabilitati. Din pacate, tot mai multi copii descopera tainele sexualitatii de la varste extrem de fragede, din dorinta de a fi in randul grupului de prieteni. Specialistii CANCAN iti ofera cateva sugestii prin care vei reusi sa comunici foarte bine cu micutul tau, astfel incat sa-l feresti de pericolele la care se expune daca isi incepe viata sexuala mult prea devreme. Cei mai multi copii ascund prima experienta sexuala de rusine sau de teama sa nu fie mustrati de parinti. In general, se intampla in jurul varstei de 11-13 ani. Nu ar fi exclus ca si micutul tau sa fie jenat sau speriat si sa nu-ti divulge marele lui secret inca de la primele experiente. Asadar, chiar daca te infurii putin in momentul in care afli ca prichindelul tau nu mai e copilul pe care l-ai crescut in spiritul onestitatii si pe care te-ai straduit enorm sa-l protejezi de riscuri, pastreaza-ti calmul.In loc sa i te adresezi pe un ton aspru, primeste vestea cu caldura, intelegere si implicare, explicandu-i clar posibilele consecinte ale comportamentului sau. Citeste mai departe...