Ce face Adelina Pestriţu cu banii şi unde va petrece de sărbători

Ce face Adelina Pestrițu cu banii și unde va petrece de sărbători

Ştire online publicată Miercuri, 16 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Face televiziune, prezintă moda, dar are întotdeauna grijă pe ce dă banii. Fosta soție a lui Liviu Vârciu își investeste economiile în casă, „mai precis în achitarea creditului, în rambursări anticipate. Nu arunc banii pe fereastră. Am o responsabilitate destul de mare și vreau să fac ceva bun pentru viitorul meu și al familiei mele. Restul chiar nu contează”, a spus Adelina Pestrițu pentru Showbiz.ro. La capitolul extravaganțe financiare, diva bifează o rochie. „Aparținea unui designer celebru, dar a trecut ceva timp de atunci. Acum nu concep să mai dau atât pe ceva care în timp se demodează și ajunge să nu mai facă 2 lei, altele sunt prioritățile mele în acest moment”, mai spune ea.Vedeta de la Kanal D și-a făcut planuri și pentru sfârșitul acestui an. „De sărbători vreau să stau cu familia, să ne bucurăm de liniștea acelor momente, să ne facem cadouri și să simțim că este sărbătoare”.