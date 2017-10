Ce fac femeile pentru siluetă: "Mi-a fost puţin teamă la început..."

Ce fac femeile pentru siluetă: "Mi-a fost puțin teamă la început..."

Ştire online publicată Marţi, 29 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mulți români au umplut până la refuz săptămâna trecută sălile de fitness în dorința de a scăpa de kilogramele în plus acumulate în urma meselor copioase de Paști. Dana Săvuică a ales însă o cale mai lejeră și mai rapidă pentru a elimina stratul de grăsime nedorit.Dana Săvuică a urmat o ședință de Crio în urma căreia va avea o talie mai subțire cu patru centimetri. Pe adomenul Danei a fost aplicat un dispozitiv prin care a fost strâns stratul de grăsime nedorit și înghețat, în mai puțin, de un minut, la -8 grade Celsius."Mi-a fost puțin teamă la început pentru că nu știam la ce să mă aștept. Auzisem de Crio de la mai multe persoane care l-au încercat. Nu m-a durut însă deloc. Am stat sub aparat o oră, iar apoi stratul înghețat de grăsime a fost nivelat prin masaj. (...) Asta nu înseamnă că voi abdica de la a consuma alimente sănătoase și de a merge cu bicicleta sau a alerga în parc în continuare", scrie libertatea.ro.