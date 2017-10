Ce este orgasmul sânilor?

Orgasmul sanilor sau orgasmul mamar poate fi atins prin stimularea intregii suprafete a sanilor sau mameloanelor. Acesta se presupune ca se realizeaza cu tehnici speciale de masaj care provoaca excitare puternica ce duce la orgasm. Tot acest mecanism este puternic legat de hormonul oxitocina, potrivit sexgen.ro. Levin Roy explica in articolul sau din primul numar al ziarului sexolog Sexual & Relationship Theory ca acest hormon este secretat in timpul actului sexual. Unii oameni de stiinta insa au dovedit ca acest hormon este secretat in special in timpul stimularii sanilor femeilor. Revista Men's Health introduce orgasmul sanilor prin cercetarea realizata de Dr.Herbet Otto, care a descoperi ca orgasmul sanilor poate fi atins atunci cand senzatia intregului este concentrata pe zona sanilor. Totodata, el sustine ca orgasmul mamar este al doilea cel mai des tip de orgasm feminin. Barry R. Komisaruk si alti autori ai cartii Orgasm Answer Guide a descoperit ca orgasmul mamar este declansat deoarece stimularea sanilor cauzeaza excitarea anumitor neuroni ai creierului din zona in care este situat senzorul pentru activarea excitarii din zona genitala.