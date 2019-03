Ce au descoperit legiştii despre Keith Flint, solistul grupului The Prodigy

Mai multe ştiri online: The Prodigy

Ce au descoperit legiștii despre Keith Flint, solistul grupului The Prodigy







Keith Flint (49 ani), solistul grupului The Prodigy, a fost găsit mort în locuința sa din Essex. S-a întâmplat în data de 4 martie 2019. Pe pagina oficială de Instagram a grupului, unul dintre membrii fondatori ai Prodigy, Liam Howlett, a dezvăluit că Flint s-a sinucis.



Cu două zile înainte de a fi găsit fără viață, Flint, în vârstă de 49 de ani, a luat parte la o întrecere sportivă din Chelmsford.



Grupul The Prodigy a devenit cunoscut la începutul anilor 1990, odată cu single-uri precum „Firestarter" și „Breathe", care au condus mai multe săptămâni topurile britanice. Trupa a avut șase materiale de studio clasate pe primul loc în topul albumelor.



Keith Flint a devenit un simbol al grupului, unul dintre cele mai cunoscute din Marea Britanie, datorită prestațiilor live și imaginii sale excentrice.



Născut în Redbridge, Londra, în copilărie s-a mutat în Braintree, Essex, unde l-a cunoscut pe Liam Howlett, cu care a pus bazele grupului pentru care el a fost inițial doar dansator.



Flint a avut, în anii 1990, o relație cu prezentatoarea TV Gail Porter, iar mai târziu s-a căsătorit cu DJ Mayumi Kai.



În ultimii ani, el a deținut un pub în Pleshey, Essex, și echipa de motociclism Traction Control.



The Prodigy a concertat de mai multe ori în România, ultima dată, anul trecut, la festivalul Untold.