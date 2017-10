Cauzele psihologice ale disfuncţiilor erectile

Cauzele psihologice ale disfuncțiilor erectile

Marţi, 29 Martie 2011

Cele mai multe cercetari ale cauzelor disfunctiilor erectile se concentreaza pe factorii fizici, pe intelegerea modului in care erectiile functioneaza si a aspectelor psihologice sau anatomice care ar putea sta in calea acestora. Acest lucru are sens intr-o anumita masura deoarece cercetarile sugereaza ca sunt mult mai frecvente cauzele fizice. Dar erectiile sunt mult mai mult decat un eveniment fizic simplu, iar cauzele psihologice, desi mai dificil de izolat si studiat, sunt la fel de importante daca te confrunti cu disfunctii erectile si incerci sa intelegi ce le provoaca. Cauzele psihologice ale disfunctiilor erectile, cunoscute clinic ca si disfunctii erectile psihogene, includ ganduri, sentimente si tipurile de interactiune pe care le avem in relatiile noastre sexuale. Uneori, ele sunt legate de momentul in care facem sex, alteori se refera la sanatatea noastra psihologica generala si fericirea noastra sau chiar la evenimente din trecutul nostru, inclusiv din copilarie. Exista nenumarate moduri prin care experientele noastre interpersonale si psihologice pot duce la disfunctii erectile si, daca te confrunti cu disfunctii erectile si ai discutat deja cu un medic pentru a exclude factorii fizici, poate ca sa discuti cu un terapeut calificat ar putea fi o solutie buna. Citeste mai departe...