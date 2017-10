Catrinel Menghia: „Oamenii îmi spun că semăn cu Penelope Cruz“

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Frumusețea, prospețimea și dimensiunile perfecte i-au adus lui Catrinel Menghia o recunoaștere pe plan internațional. A fost desemnată în 2002 „Modelul Anului” în România, ca apoi să fie preluată pe plan occidental de Agenția Major.Pe lângă Armani, Catrinel Menghia a mai lucrat cu I.D. Sarrieri, Bruno Manetti, Cotton și Triumph și a apărut pe coperta revistelor FHM, The One, Maxim, Tabu, Cosmopolitan, Stuff și chiar Sports Illustrated. În plus, Catrinel a apărut și în celebrul calendar Peroni 2008.Catrinel este mândră de aspectul ei și mărturisește că nu de puține ori i s-a spus că seamănă foarte bine cu actrițele Penelope Cruz și Keira Knightley.„Uneori, oamenii îmi spun că semăn cu Penelope Cruz. Mi-aș dori să fie așa”, a declarat Catrinel Menghia pentru Sports Illustrated.„Alteori, îmi spun că aduc mai degrabă a Keira Knightley. În special atunci când îmi port părul prins”, a completat ea.