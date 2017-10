Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas şi-au VÂNDUT CASA

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas și-au VÂNDUT CASA

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Actorii Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas și-au vândut vila din New York cu suma de 7,5 milioane de dolari. Cei doi actori s-au despărțit în 2013, după 13 ani de căsnicie, însă, potrivit presei americane, s-au împăcat la începutul acestui an și au decis să acorde căsătoriei lor o a doua șansă. Cuplul achiziționase acea proprietate din Bedford, o suburbie a metropolei americane, în anul 2010.Potrivit publicației Los Angeles Times, cei doi actori au cumpărat acea vilă cu 5 milioane de dolari, dar au decis la începutul acestui an să o scoată la vânzare pentru 8,1 milioane de dolari, scrie libertatea.ro.