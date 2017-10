"Câteodată şi amanta poate fi o victimă"

"Câteodată și amanta poate fi o victimă"

Sâmbătă, 13 Decembrie 2014

Adda, pe numele real Ada Alexandra Moldovan (22 de ani), a lansat o nouă piesă, o adaptare pop a melodiei din folclor „Ana, zorile se varsă”, pe versurile interpretului Ioan Bocșa. La fel ca celelalte piese lansate de Adda, „Nu plânge, Ana” are un mesaj ancorat în realitatea cu care se identifică multe femei. O realitate care i-a marcat viața artistei, pentru că s-a întâmplat în jurul ei de nenumărate ori, chiar la prietene apropiate: cuplu, trădare, înșelare, decizii luate din frică, remușcări tardive, scrie click.ro.„Am ținut neapărat să cânt această piesă, pentru că mi-a plăcut foarte mult originalul din folclor, dar am vrut să spun povestea și din altă perspectivă. Pentru dragoste e foarte ușor să faci orice și e mai ușor să treci și de o parte și de altă a nefericrii, chiar dacă ești soție sau amantă. Câteodată și amanta poate fi o victimă, când se îndrăgostește, iar soția e o altă victimă, prin acceptarea realității pe care o trăiește și prin renunțarea la luptă. Concluzia e că fericirea noastră depinde doar de alegerile noastre și trebuie să învățăm să nu mergem mereu pe calea ușoară. Să facem ce trebuie făcut, pentru că greul trece și va fi bine”, spune artista care are contract cu casa de producție „DeMoga Music”.