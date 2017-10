“Câteodată mi-e scârbă că sunt femeie”

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Mantea este convinsă că felul în care unele femei de vând nu poate decât să le pună în cea mai proastă lumină.“Câteodată mi-e rușine că sunt femeie. Câteodată mi-e scârbă că sunt femeie. Ce mi-a fost dat să vad... felul în care se vând. Câteodată răzbunarea e foarte dulce, îți alina sufletul. Eu as fi vrut să mă răzbun, dar nu pot să o fac” a declarat prezentatoarea tv pentru Antena Stars.Cât despre acuzația care i-a fost adusă “Burlăciței”, că "ar sparge casele", Andreea susține contrariul. Renumele de "spărgătoare de căsnicii" i s-a tras, se pare, încă de pe vremea când bruneta a intrat în lumea showbiz-ului. Pe atunci, Andreea se iubea cu omul de afaceri Andrei Țârdea, care era căsătorit și avea un copil.“Nu am făcut asta niciodată. Eu am stat cu cineva, nu am știut că e însurat, iar când am aflat l-am părăsit. A fost greu.”Pe de altă parte, Andreea Mantea nu le plânge deloc de milă bărbaților. Bruneta este convinsă că aceștia vor găsi mereu soluția salvatoare, scrie click.ro.