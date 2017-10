Câte calorii arzi în timpul sexului

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Afla de ce sexul poate fi considerat un exercitiu fizic eficient.O persoana sanatoasa de greutate medie arde in 15 minute de sex pana la 100 de calorii. Desigur, consumul de calorii este in stransa legatura cu greutatea, durata actului de sex si rapiditatea miscarilor. Pozitia de sex conteaza si ea la fel de mult, anumite pozitii lucrand numeroase grupe de muschi si putand echivala chiar cu un mic antrenament la sala de fitness. Si totusi, acestea nu sunt singurele criterii dupa care ne putem ghida ...Preludiul arde caloriiO cercetare a Universitatii din Arizona arata ca pana si preludiul poate arde calorii, 45 de minute de preludiu putand topi pana la 200 de calorii.Marimea conteazaAlti cercetatori merg mai departe de atat si spun ca si marimea penisului conteaza atunci cand vorbim de caloriile consumate in timpul sexului. Astfel, daca barbatul nu este foarte dotat, ambii parteneri vor depune mai mult efort pentru a ajunge pe culmile placerii si vor arde, asadar, mai multe calorii. Cu cat organul sexual masculin este mai mare insa, cu atat si efortul este mai mic si caloriile consumate sunt mai putine.Sunetele din timpul sexului topesc cateva calorii in plusCredeai ca sunetele din timpul sexului nu au niciun rol, altul decat cel de a crea atmosfera? Afla ca te-ai inselat! Chiar si cel mai mic oftat conteaza, pentru ca el arde 3 calorii. Gemetele ard in medie 11 calorii, iar rugamintile fierbinti adresate partenerului pot arde pana la 22! Orice alta replica adauga si ea calorii in minus, iar daca obisnuiesti sa-i spui iubitului tau "Nu te opri" sau "Mai repede/mai incet", afla ca asta te ajuta sa scapi de 25 de calorii in plus.Pozitia in care faci sex e importantaSpuneam ca si pozitia conteaza... Astfel, clasica pozitie a misionarului nu arde decat 20 de calorii, pe cand sexul in picioare poate arde peste 100. Cu cat pozitia este mai "acrobatica" sau presupune mai mult efort, cu atat si caloriile arse vor fi mai multe.Locul are si el un rolAmericanii au o expresie "Location, location, location" si nu degeaba o au. Aceeasi Universitate din Arizona a facut un studiu referitor si la legatura dintre locul in care este practicat sexul si caloriile arse. Astfel, daca faci sex in masina pierzi pana la 38 de calorii, iar daca te incumeti sa incepi o partida intr-o cabina de telefon, poti arde chiar peste 200!Temerile si gandurile din timpul sexului ... ajutaCine s-ar fi gandit totusi ca si temerile si gandurile din timpul sexului ard calorii? "O sa sa ma urasca pentru ca n-am de gand sa fac asta" arde 8 calorii, "Sigur nu o sa am orgasm" topeste 20 de calorii, iar "Se comporta de parca as fi un obiect sexual" poate arde pana la 50 de calorii.In ciuda faptului ca aceste calcule par foarte amuzante, gandeste-te ca ele chiar sunt rezultatele unor studii de specialitate. Apoi, cu toate ca stim cu totii ca sexul arde calorii, la fel ca orice alta activitate, recunoaste ca nu te-ai gandit niciodata ca gemetele din timpul sexului ar putea conta la numaratoarea finala. Si, poate ca 10 calorii nu par sa conteze, dar daca faci sex regulat si te gandesti la final la toate aceste aspecte, vei intelege la final de ce am spus ca sexul este un exercitiu fizic eficient.