Cătălin Măruţă, fără verighetă pe deget. Cum comentează Andra

Cătălin Măruță, fără verighetă pe deget. Cum comentează Andra

Ştire online publicată Vineri, 14 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu câteva zile, Cătălin Măruță a fost surprins fără verighetă pe deget. Invitată la Kiss FM, la emisiunea lui Găinușă și a lui Codruț Kegheș, Andra a vorbit despre acest subiect. În cursul discuției, prin telefon a intervenit și prezentatorul de la Pro TV.„Ți-ai pus verigheta la loc?", l-a întrebat Mihai Găinușă pe Măruță.Măruță le-a explicat ascultătorilor Kiss FM că povestea e mai veche: vara trecută, pe litoral, și-a scos verigheta pentru că-i era teamă să n-o piardă în apă, povestea repetându-se în această iarnă, însă acum problema a fost zăpada. „De data aceasta, am uitat-o, când am deszăpezit, la un prieten și nu am luat-o două zile", a spus Cătălin.„Dar nu trebuie să dai, mamă, nicio explicație. Pur și simplu, ți-a căzut de pe deget... Nu înseamnă că, dacă nu are verigheta, noi nu ne iubim sau că se întâmplă ceva", a intervenit Andra, scrie click.ro.