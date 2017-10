Cătălin Josan: „Doi oameni nu pot să fie fideli până la capăt“

Ştire online publicată Luni, 19 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Cătălin Josan a vorbit despre concepțiile sale de viață cu privire la partea sentimentală și despre ce crede el că face o relație să meargă bine.„Nu am să cred niciodată că doi oameni pot să fie fideli până la capăt. De obicei, într-o relație, unul este super corect, iar celalalt face tot felul de prostii. Eu recunosc că am călcat strâmb, însă atunci când încep o relație îi spun că eu nu îi interzic ei nimic, la fel cum nici ea nu are dreptul să-mi interzică nimic”, continuă artistul.Cu toate că are convingeri puternice, Josan nu are o relație stabilă deocamdată și pare să fie foarte mulțumit de acest lucru.„Nu sunt într-o relație acum. Viața mea sentimentală este însă fructuoasă și la nivel platonic. Când vine vorba însă despre sex, cred că acesta este cel mai important într-o relație. Sunt convins că sexul contează 95% într-o relație”, a spus el pentru ADPM.